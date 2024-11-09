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Белоруска показала «пирожное с огоньком» в буквальном смысле

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  • 9.11.2024, 15:50
  • 1,858
Белоруска показала «пирожное с огоньком» в буквальном смысле

Где такое можно попробовать?

Белоруска показала в TikTok необычную подачу десерта в одном из заведений — официант приносит книгу, открывает ее и поджигает страницу, а дальше гостю «открывается» пирожное. Видео собрало уже почти миллион просмотров и множество комментариев с предложениями, какое еще произведение подошло бы под такое оригинальное оформление, пишет «Зеркало».

Роликом, на котором в обложке романа «Капитанская дочка» Пушкина подают десерт, поделилась пользовательница с ником ksenia_glam. «Опять Пришлось отложить покупку квартиры и машины, бюджет ушел на прикольное пирожное с огоньком», — иронично подписала видео девушка и добавила, что «было действительно вкусно».

В комментариях тут же стали расспрашивать авторку, где можно заказать такое пирожное. Оказалось, это десерт «Сибирский тирамису» за 18 рублей в кафе «Пушкин Тайм’с» в Витебске.

@ksenia_glam

♬ so this is love - soft girl aesthetic

— Подача десерта «с огоньком» делает его поистине незабываемым зрелищем. Перед тем как «Сибирский тирамису» окажется на вашем столе, мы поджигаем его, создавая эффектное пламя, которое согревает и удивляет. Этот элемент шоу подчеркивает страсть и энергию, с которой Пушкин подходил ко всему, что делал, — описали подачу пирожного в самом кафе.

«Было бы более эпично, если бы там было написано: «Второй том «Мертвые души»», — шутили многие пользователи, посмотревшие видео с «сожжением» страниц книги. Обсуждали и сам десерт, и то, какие обложки от каких еще произведений могли оказаться на месте «упаковки»:

«Это я и моя финансовая грамотность»;

«Что б я так жила»;

«Вот бы каждый учебник с капитанской дочкой был с таким сюрпризом»;

«Роман о Понтии Пилате был бы кстати»;

«Надо было «Мастер и Маргарита», а потом сказать: рукописи не горят»;

«Не показывайте это видео моей руссичке».

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