«Диктатора надо раздавить» 2 9.11.2024, 15:58

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Трампу нельзя показать слабость перед Путиным.

Политический эксперт, социолог Игорь Эйдман в интервью Radio NV — про реальную позицию Кремля, бэкграунде избранного президента Дональда Трампа и возможном влиянии на него Кремля.

— Есть сейчас ощущение, что идет борьба за уши Дональда Трампа, кто увереннее, надежнее сядет на эти уши и сможет манипулировать следующим президентом США. Еще до того как американцы сделали свой окончательный выбор, были публикации о том, что российские элиты в Кремле и непосредственно российский диктатор Владимир Путин держат скрещенными пальчики, чтобы Трамп победил. Сейчас это произошло, это данность. Что вы видите со стороны Кремля, какую реакцию?

— Во-первых, официальная реакция Кремля не имеет ничего общего с реальной, потому что Кремль врет всегда. Это его идеологическая позиция: всегда врать. Например, если они совершенно явно симпатизировали Трампу, при этом и Путин, и другие российские чиновники говорили, что хотят победы демократов. Все с точностью до наоборот надо воспринимать.

Сейчас они будто бы сделали каменное лицо, очень строгую мину, якобы Трамп хочет мира, но мы все равно не пойдем ни на какие уступки и будем дальше настаивать на своих изначальных требованиях. Я думаю, эта позиция будет продолжаться. Трамп хотел бы заморозить войну, действительно будет предлагать, по-видимому, достаточно выгодные условия «мира» для России. Но российским власти и главному диктатору в России Путин, принимающему все главные стратегические решения, этого мало.

Они приход Трампа воспримут и уже воспринимают как некое проявление слабости Америки, что она уже готова идти с ними на какие-то компромиссы, договоренности и прочее. А для этих людей любая склонность к каким-то договорным процессам, компромиссам, воспринимается как проявление слабости. А любое проявление слабости они воспринимают как повод для того, чтобы дожать клиента, совсем прогнуть, унизить и раздавить. Поэтому они так же и будут дальше себя вести. И все эти сказки Трампа о том, что он достигнет мира то ли за двое суток, то ли за две недели…

— За 24 часа.

— Даже за сутки. Конечно, ничего этого не будет. Сейчас будет длительный процесс торгов с совершенно явно хамской, бычьей позицией Кремля. С одной стороны, это, кажется, плохо. Но с другой — это не так уж плохо. Почему? Потому что несмотря на все желание Трампа достигнуть какого-то компромисса с Москвой, такая хамская позиция, явное быкование, которое уже идет из Кремля и от кремлевских пропагандистов, может сорвать им гешефт, который они могли бы с Трампом заключить.

— Игорь, а если посмотреть ретроспективно. Трамп уже был в Белом доме в 2016—2020 годах. Тогда он много раз заявлял, что у него прекрасные отношения с Путиным. В Финляндии на саммите в 2019 году вообще сказал, что доверяет Путину больше, чем своим спецслужбам. Но там был контекст: его обвиняли в том, что было серьезное российское влияние на выборы и победил он благодаря этому российскому влиянию. Таким образом Трамп пытался откреститься от этого российского влияния, сказав, что доверяет Путину. Как тогда происходила коммуникация, на чем строилась? Понимаем ли мы, кто был агентами влияния из России на тогдашнего 45-го президента США Дональда Трампа?

— Тут есть два момента. Первое — это бэкграунд Трампа, его давнишние связи с российской мафией. Эту вещь не обсуждаем. Если связи Трампа с российскими спецслужбами не доказаны, то многочисленные контакты и связи Трампа с российской мафией в Америке в том числе, и с российской мафией из России, абсолютно документированы. Об этом множество информации, это можно гуглить, это совершенно очевидно.

Кстати, в этом смысле его друг [премьер Венгрии Виктор] Орбан абсолютно такой же, тоже связан с 1990-х с российской мафией, бандитами типа Могилевича. Так что, во-первых, российские власти могут иметь компромат на Трампа, могут иметь на него определенное влияние как непосредственно, так и через окружение.

Он с ними, естественно, ругаться не хочет, это 100%, было видно по его первому сроку. Особенно это было видно, когда Трамп встречался с Путиным в Финляндии. Путин вышел просто королем с этой встречи, засветился от самодовольства. А Трамп выглядел, как будто бы его только что опустили в прямом смысле слова. Это все печально, безусловно.

Другой вопрос, что мы не знаем, насколько это влияние сильно. Мы не знаем, насколько российские власти могут манипулировать Трампом. Он их просто побаивается или напрямую зависит — этого мы не знаем. Но узнаем, думаю, когда посмотрим на его действия в ближайшее время, когда он станет президентом.

Потому что тогда, когда он четыре года сидел в Белом доме, не было такого кризиса и можно было как-то между струйками проскочить. А сейчас между струйками проскочить невозможно. Если российские власти имеют на него определяющее влияние, они будут требовать, чтобы он прекращал любую форму помощи Украине. Ему нужно будет на это как-то реагировать. Если этого не произойдет, значит слава Богу, мы ошибались и влияние Кремля если и есть, то незначительное. Но у меня, честно говоря, в этом уверенности нет. Не хочу насаждать алармистские настроения, но уверенности в этом у меня нет.

— Российские либеральные медиа, если не ошибаюсь, издание Верстка, ссылаясь на свои источники в Кремле, сообщило, что вообще-то Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Он не может сделать этого официально, потому что недружественные страны, но через какие-то связи он это сделал. Вот эта секретная связь… Более того, есть еще книжка Война Боба Вудворда, который написал, что даже в течение широкомасштабной российско-украинской войны Трамп контактировал с Путиным несколько раз. Трамп все отрицает, Путин, конечно, тоже. Эта секретная связь, разговоры бывшего президента и вечного президента, о чем они вам говорят?

— Ни о чем хорошем они мне не говорят, как и вам. Скорее это подтверждает ту версию, о которой я уже говорил, что Трамп просто тесно связан с российской мафией, а Путин — часть российской мафии. И понятно, что у них соответственные контакты.

Трамп, конечно, не Штирлиц, не какой-то агент ФСБ в Белом доме, который отмечает 23 февраля скромно, за бутылкой водки, которую ему прислали с Лубянки. Нет, конечно, это не так. Это действительно беспринципный политик, безумный эгоцентрик, для которого все средства достижения успеха, славы, денег хороши. Для него патриотизм — это любовь к себе, причем совершенно маниакальная. Поэтому здесь от него можно ожидать чего угодно.

И кстати, он довольно неуверенно отрицал информацию из этой книги, о которой вы говорили. Он не стал говорить: «Нет, я никогда не разговаривал с Путиным». Он что-то сказал невразумительное, что «если у меня хорошие отношения с мировыми политиками, то что в этом плохого?» Что-то в этом роде. И не подтвердил, и четко не отрицал. Поэтому какие-то последние сомнения… Там было написано, что он действительно семь раз разговаривал с Путиным уже после своей отставки, это говорит о том, что у него непосредственная связь с Кремлем не прерывалась.

Об Илоне Маске америкаснкая пресса писала то же самое, что он периодически разговаривает с Путиным, и опять-таки, не было жесткого опровержения.

Не хочу опять-таки насаждать алармистские настроения, но я считаю, что сейчас нужно просто на какое-то время не рассчитывать на США в принципе. Существует старушка Европа, сейчас в Европе все очень болезненно воспринимают ситуацию в Америке и понимают, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Европе нужно защищать свою безопасность самой. А Украина — это краеугольный камень европейской безопасности, то, что защищает Европу от российских варваров с Востока.

Поэтому я думаю, Европа сейчас будет более активно помогать Украине, особенно в случае ухода Америки с этого пространства. Не то что более активно, а вполне может компенсировать и финансово, и в военном плане. В Европе тоже разные страны, но есть страны, которые все прекрасно понимают, и это не самые последние страны в Европе.

В том числе, хочу сказать, Германия тоже приходит к этому пониманию. В Германии сейчас тоже острый политический кризис, по всей вероятности весной будут досрочные выборы, на которых по всем прогнозам побеждают христианские демократы, значит канцлером будет Фридрих Мерц, а лидером социал-демократов будет уже не [нинішний канцлер] Шольц, а, по всем прогнозам немецких журналистов, — Борис Писториус. Скорее всего, это будет большая коалиция во главе с христианскими демократами, которая будет очевидно более проукраинская, чем нынешняя. И это определенные возможности для Украины.

И кроме Германии, множество других стран. Норвегия — богатейшая страна. В одном пенсионном фонде Норвегии находится, по-моему, больше триллиона евро. Это страна, которая сидит просто на деньгах, и она мотивирована помогать Украине. Просто нужно находить новые направления или разрабатывать те направления, которые казались вторичными, по сравнению с американским.

Дай Бог, если я ошибаюсь по поводу Трампа и он по каким-то своим, может быть не совсем здоровым соображениям (потому что у него все-таки мания величия) решит, что он самый великий не только в США, но и во всем мире. И поэтому Путина нужно раздавить, как возможного конкурента на пост председателя земного шара. Все может быть. Но на всякий случай нужно всегда рассчитывать на хорошее, а готовиться к плохому, и предпринимать меры, которые могут это плохое как-то нивелировать, компенсировать вред, который это плохое может принести. И это направление одно — это Европа.

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