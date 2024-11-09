«Лукашенко признал, что битва за урожай проиграна» 8 9.11.2024, 16:06

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Мечтам о сельском хозяйстве не суждено сбыться.

На праздновании «Дожинок» в Полоцке Лукашенко расписался в собственной некомпетентности, пишет читатель сайта Charter97.org:

— «Дожинки» остались праздником только для диктатора, любимое его развлечение — возможность самолюбоваться и попиариться. Традиционно обрушился с угрозами на местную «власть» и «министра» сельского хозяйство за невыполнение нереальных планов по урожаю. Сознался, что жители региона никому не нужны, а битва за урожай проиграна. Собрали девять миллионов тонн зерновых вместо 10. Волюнтаристски поставил задачу отчитаться в марте об исправлениях. Хотя только ему непонятно, что зимой ни в сельском хозяйстве, ни в стройке кардинально ничего не исправишь.

Лукашенко поставил задачу пилить бюджет на строительстве новых мясомолочных комплексов, дескать, мясомолочное животноводство — панацея для региона. И это на фоне скандала о раскрытом прокуратурой «геноциде коров», который устроили на Витебщине в существующих хозяйствах.

Несчастные беззащитные животные живут в грязи, больных не лечат, их содержат вместе со здоровыми, морят голодом до смерти. Даже телят кормят заплесневелым кормом. Вместо вложения денег в нынешние колхозы, нелегитимный хочет разворовать миллиарды на постройке новых. Самые рентабельные западные рынки отсекли санкции, на остальных агрохунте получается работать чуть ли не в убыток. Санкции же и лишили Беларусь доступа к современным технологиям.

Лукашенко рассказывал сказки о перспективах льняной отрасли в стране. Хотя всем известно, что крупнейший в Европе Оршанский льнокомбинат глубоко убыточен из-за все той же потери западных покупателей.

Апофеозом стало, когда Лукашенко говоря о Полоцке, показал свое истинное состояние и безграмотность – не смог выговорить слово «мегаполис».

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