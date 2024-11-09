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У гомельских чиновников проблемы со зрением

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  • 9.11.2024, 16:38
  • 1,206
У гомельских чиновников проблемы со зрением
иллюстративное фото

В упор не видят российские «Шахеды».

Гомельские чиновники ответили на петицию о защите детей от падающих российских «Шахедов». И показали мастер класс в ответах не по существу, пишет «Флагшток».

Ответ на петицию ничего не говорит о поставленном вопросе.

В нем лишь констатируется, что в учреждениях образования Гомельской области организован процесс в соответствии с постановлением Министерства образования.

Отметим, что с июля по ноябрь в Беларусь залетело более 100 российских «Шахедов». И эта цифра только растет.

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