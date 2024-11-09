«Обратно из поликлиники шла уже пешком» 9.11.2024, 17:13

Фото с сайта 24minsk.by

Белоруска рассказала, как на ней сказалась «реформа такси».

В Беларуси с 1 ноября начал действовать реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Слово «реформа» в нашем государстве вызывает напряженность, так как после этого, как известно, лучше не будет, будет только хуже, рассказала читательница сайта Charter97.org:

— Так и анонсированные изменения в сфере такси не принесли мне как потребителю ничего хорошего.

Я уже на пенсии, и хотя у меня невысокий доход, но время от времени пользуюсь такси. Ведь в нашем городке нет такого явления, как общественный транспорт. Хотела бы подъехать, да не на чем. Раньше мы с мужем частенько ездили на велосипедах, но в мои годы (под 70) как-то уже и нет сил.

Так вот, от моего дома до поликлиники приблизительно 2,5 километра. Иногда, как надо туда попасть, вызываешь такси — и через 5 минут ты уже на месте. Стоила эта услуга 4 рубля. Как для меня, не так мало, но куда денешься?

Однако в последний раз, когда я позвонила в службу такси, мне сказали, что нет свободных автомобилей. Я как-то удивилась: кто это в середине рабочего дня может так интенсивно пользоваться такси?

Да, легковушка ко мне приехала, но не через 5, а через 15 минут, а вместо привычных 4 рублей я заплатила аж 6. Обратно из поликлиники шла уже пешком, убеждая себя, что прогулки на открытом воздухе очень полезны.

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