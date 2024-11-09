Российская авиакомпания прекратила продажу билетов в Минск 2 9.11.2024, 17:32

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Рейс толком и не успели запустить.

Российская авиакомпания Red Wings с декабря прекратила продажу билетов на авиарейсы из Ульяновска в Минск. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

На официальном сайте авиакомпании последним днем продажи авиабилетов обозначено 29 ноября.

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что проблема связана с тем, что рейс был субсидируемым, причем стоимость субсидирования авиарейса в Минск со стороны российского регионального бюджета «довольно существенная». При этом Беларусь не раз заявляла, что не вправе субсидировать иностранные компании. Также нет и в России законодательной базы для субсидирования авиарейсов, выполняемых за рубеж. В связи с этим было принято решение субсидировать авиарейс чисто из бюджета Ульяновской области — 1,3 млн российских рублей (чуть более 13 тысяч долларов) на один авиарейс в Минск и обратно. В мае, согласно проекту постановления ульяновского правительства, на субсидирование авиарейса с июня по сентябрь предусматривалось 24,7 млн российских рублей (более 250 тысяч долларов).

«Суммы субсидирования из областного бюджета получались немалые, и, по моим данным, региональный минтранс принял решение секвестировать расходы по субсидированию минского авиарейса», — сказал собеседник издания.

В региональном минтрансе пояснять причины прекращения продажи авиабилетов в Минск отказались. Директор департамента транспорта Юрий Чибисов только пояснил «Коммерсанту», что «решение еще не принято»: «Пока отменена только продажа билетов, мы находимся с авиакомпанией в переговорном процессе».

Напомним, рейс из Ульяновска в Минск и обратно был открыт 2 июня этого года.

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