В России арестован топ-чиновник Минобороны 3 9.11.2024, 17:44

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Александр Молодченко (второй слева)



Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

За мошенничество.

Савеловский районный суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Александра Молодченко, который подозревается в мошенничестве.

Вместе с ним арестован еще один подозреваемый Иван Мальцев. Кроме того, предполагаемая подельница военного чиновника Ольга Павлова отправлена п од домашний арест.

«По версии следствия, указанные лица подозреваются в совершении мошеннических действий при выполнении государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Среди объектов, которые строило ГУСС — военно-морская база Каспийской флотилии и система базирования Черноморского флота в Новороссийске.

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