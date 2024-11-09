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В России арестован топ-чиновник Минобороны

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  • 9.11.2024, 17:44
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В России арестован топ-чиновник Минобороны
Александр Молодченко (второй слева)

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

За мошенничество.

Савеловский районный суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Александра Молодченко, который подозревается в мошенничестве.

Вместе с ним арестован еще один подозреваемый Иван Мальцев. Кроме того, предполагаемая подельница военного чиновника Ольга Павлова отправлена п од домашний арест.

«По версии следствия, указанные лица подозреваются в совершении мошеннических действий при выполнении государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Среди объектов, которые строило ГУСС — военно-морская база Каспийской флотилии и система базирования Черноморского флота в Новороссийске.

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