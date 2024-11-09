В Польше одна из партий правящей коалиции проведет праймериз 9.11.2024, 17:52

Чтобы определиться с кандидатом в президенты.

Одна из партий правящей в Польше коалиции — «Гражданская коалиция» — проведет праймериз, чтобы определиться со своим кандидатом в президенты.

Об этом сообщает RMF24.

Праймериз должны решить, кто из политиков — глава МИД Радослав Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский — станет кандидатом в президенты от этой партии

Радослав Сикорский сообщил, что праймериз, как ожидается, состоятся в конце этого месяца.

По словам главы МИД, кандидат будет определен путем голосования членов «Гражданской коалиции».

«Я надеюсь на рыцарский поединок с Рафалом Тшасковским», – сказал Сикорский.

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