В Польше одна из партий правящей коалиции проведет праймериз
- 9.11.2024, 17:52
Чтобы определиться с кандидатом в президенты.
Одна из партий правящей в Польше коалиции — «Гражданская коалиция» — проведет праймериз, чтобы определиться со своим кандидатом в президенты.
Об этом сообщает RMF24.
Праймериз должны решить, кто из политиков — глава МИД Радослав Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский — станет кандидатом в президенты от этой партии
Радослав Сикорский сообщил, что праймериз, как ожидается, состоятся в конце этого месяца.
По словам главы МИД, кандидат будет определен путем голосования членов «Гражданской коалиции».
«Я надеюсь на рыцарский поединок с Рафалом Тшасковским», – сказал Сикорский.