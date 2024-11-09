США заставили Катар выгнать главарей ХАМАС из страны 9.11.2024, 18:27

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Террористы покинут эту страну в ближайшее время.

Власти Катара согласились выслать из страны главарей ХАМАС по запросу США после неоднократных попыток заставить лидеров террористического движения согласиться на сделку о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

Об этом сообщает CNN.

Примерно две недели назад американские чиновники сообщили катарским коллегам, что те должны прекратить давать убежище главарям ХАМАС.

Около недели назад Катар согласился и уведомил террористическую группировку, говорят источники телеканала. CNN отмечает, что просьба со стороны американских чиновников последовала после того, как главари ХАМАС отвергли неоднократные предложения об освобождении израильских заложников, что было для президента США Джо Байдена приоритетом.

Высокопоставленный представитель ХАМАС назвал сообщения о согласии Катара выслать руководство группировки из Дохи «беспочвенными». Он заявил, что это «тактика давления» и добавил, что подобные заявления уже распространялись ранее без подтверждающих доказательств.

Когда именно главари ХАМАС будут высланы из Катара и куда они отправятся, остается неясным. По словам одного из источников CNN, группировке дали мало времени, чтобы покинуть страну.

Как возможный вариант рассматривается Турция, но США вряд ли одобрят этот сценарий, пишет CNN. The Times of Israel отмечает, что ранее среди вариантов также назывались Иран, Оман, Ливан и Алжир, но они также вызывают у США беспокойство с разных точек зрения.

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