Белорусы спорят, какой должна быть рабочая неделя 4 9.11.2024, 18:36

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Многие против традиционного графика 5/2.

Пользовательницу TikTok зовут Лиза, она живет в Минске. В своем аккаунте она подняла важный вопрос о том, каким должен быть рабочий график, чтобы не только трудиться, но и жить. 5/2, который использует сама девушка, ей кажется неудобным. Она объяснила почему, и не все с ней согласны, пишет «Зеркало».

График 5/2, то есть, когда человек трудится с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье отдыхает, Лиза считает «самым ужасным». Чтобы объяснить свою позицию, она описала, как строится ее неделя. На работу ей к 9.00.

— Значит, конкретно мне, нужно проснуться в 6.30−7.00. Собраться и 40 минут, чтобы доехать. Я приезжаю на работу, отрабатываю полный день, потом опять 40 минут еду в обратную сторону. Зайти в магазин, прийти домой — все, уже восемь вечера. Нужно постараться лечь в 23.00−00.00, чтобы изо дня в день вставать в 6.30−7.00, — рассказывает пользовательница. — Получается, вечером у меня есть где-то три часа свободного времени на себя. А еще хотелось бы встречаться с друзьями, у которых тоже работа и свои графики, и не всегда можно подстроиться. Есть домашние дела — уборка, готовка, на это все тоже нужно время. Да и не всегда после рабочего дня хочется этим заниматься.

Как результат, продолжает девушка, дела, которые человек не успевает сделать на неделе, приходится откладывать на выходные. А их всего два. И, как только они наступают, суббота уходит под хозяйские хлопоты, вроде «убрать в шкафу, приготовить еды на неделю, помыть пол». А воскресенье на встречи с друзьями и знакомыми, с которыми «месяц не можешь пересечься».

— И все. И снова нужно лечь пораньше, потому что завтра рано вставать. И это в случае, если у меня два выходных, — говорит Лиза, отмечая, что у нее он чаще всего лишь один. — По итогу я вообще не ощущаю, что у меня есть какие-то выходные, потому что по факту [на этот день] я просто переношу работу, которую не успеваю делать в рабочие дни.

По мнению Лизы, нынешнее поколение хочет жить более насыщенно. Это требует свободного времени, поэтому вопрос с рабочим графиком стали поднимать чаще.

— Осталось всего лишь придумать такое количество профессий, в которых ты можешь работать удаленно, на себя или три дня в неделю. Найти тех, кто будет трудиться на работах, где 5/2, и жить в кайф, — предлагает свою идею, как решить проблемную ситуацию девушка. — [Вообще], если говорить о графиках, то 2/2 или 3/3 намного легче, чем эти пресловутые 5/2. Кто их придумал?

Вопрос, которые подняла Лиза, взбудоражил многих. За день ее видео набрало более 400 тысяч просмотров, под ним свыше 1800 комментариев. В них люди рассказывают о том, как они работают, и предлагают свои варианты идеального графика.

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