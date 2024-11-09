МИД Украины готовит встречу Зеленского и Трампа
- 9.11.2024, 18:49
Контакт между двумя лидерами налажен.
Между будущим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским диалог уже налажен, а команды лидеров должны начать подготовку к их предстоящей встрече.
Об этом в субботу, 9 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который находится в Киеве, пишет New Voice.
Глава МИД подчеркнул, что Зеленский был одним из первых мировых лидеров, кто позвонил и поздравил Трампа с победой на президентских выборах США.
По словам Сибиги, это был «искренний разговор», во время которого лидеры обменялись мнениями относительно дальнейшего взаимодействия.
«Состоялись разговоры об учреждении контактов между командами и эта работа уже началась. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, и я убежден, что всех нас объединяет общая цель — достижение справедливого мира», — отметил Сибига.
8 ноября агенство Axios со ссылкой на источники сообщило, что во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии был также Илон Маск, а Зеленский «несколько успокоился» после того, что услышал от будущего президента США.