закрыть
9 ноября 2024, суббота, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Украины готовит встречу Зеленского и Трампа

  • 9.11.2024, 18:49
МИД Украины готовит встречу Зеленского и Трампа

Контакт между двумя лидерами налажен.

Между будущим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским диалог уже налажен, а команды лидеров должны начать подготовку к их предстоящей встрече.

Об этом в субботу, 9 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который находится в Киеве, пишет New Voice.

Глава МИД подчеркнул, что Зеленский был одним из первых мировых лидеров, кто позвонил и поздравил Трампа с победой на президентских выборах США.

По словам Сибиги, это был «искренний разговор», во время которого лидеры обменялись мнениями относительно дальнейшего взаимодействия.

«Состоялись разговоры об учреждении контактов между командами и эта работа уже началась. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, и я убежден, что всех нас объединяет общая цель — достижение справедливого мира», — отметил Сибига.

8 ноября агенство Axios со ссылкой на источники сообщило, что во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии был также Илон Маск, а Зеленский «несколько успокоился» после того, что услышал от будущего президента США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина