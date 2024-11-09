Шесть экономических последствий избрания Трампа 7 Артем Щербина

9.11.2024, 19:24

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Нас ждут большие изменения.

Дональд Трамп побеждает вместе с партией. Идет, так называемый, red sweep. Все звенья власти за республиканцами, как было при его первой каденции. Первые мысли по поводу Трампа с точки зрения инвестиций.

С высокой вероятностью увидим следующее:

1. Достаточно агрессивную внешнюю политику в отношении Китая, Мексики, ЕС в экономическом смысле. В отношении Ирана, Китая, России увидим изменения в военном вопросе (пока не понятно, есть ли шанс на force russia to peace).

2. Сильный доллар и более высокие процентные ставки в США, чем в других развитых странах. Это слабый сигнал для рынка недвижимости и облигаций. И слабый сигнал для темпа развития экономики США и других стран. Goldman Sachs сегодня уже снизил прогноз роста США и ЕС на -0,2−0,4% в 2025 году.

3. Технологический сектор будет под давлением. Традиционные сектора будут выглядеть лучше. Причина — фокус на внутренних стимулах для национальной экономики. Глобальные компании пересмотрят свой потенциал роста в сторону снижения.

4. Риски нарушения логистики. Опять же, проблема для техсектора и межконтинентальной коммерции. Масштаб не ковида, конечно. Но стоимость логистики будет продолжать расти.

5. Будет много секторальных стимулов в США. Пока трудно сказать, какие именно. При прошлой каденции поддержка шла к финансовому сектору, производству стали и добычи нефти и тому подобное. Это усугубит проблему дефицита бюджета США. Есть риск снижения кредитного рейтинга США в перспективе.

6. Вероятность Третьей мировой, как по мне, уменьшилась. Тайвань, Израиль, Украина — фокус остается, увидим куда качнет уже в 2025 году.

Артем Щербина, New Voice

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