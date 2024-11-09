Солдаты из КНДР засветились в еще одной области России 9.11.2024, 19:48

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Не только на Курщине.

Военные из Северной Кореи присутствуют не только в Курской области, как сообщалось ранее, но и в соседней Белгородской области. По всей вероятности, Россия планирует держать северокорейские подразделения на второй линии обороны в этих регионах, чтобы освободить собственные силы для боев на Донбассе.

Об этом рассказал командир украинского батальона «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в интервью The Washington Post. Он отметил, что разведданные указывают на присутствие северокорейских военных не только в Курской, но и в Белгородской области.

По его словам, эти войска могут быть привлечены для укрепления второй линии обороны вблизи Белгорода, что позволит опрокинуть российские подразделения на Донбасс.

Журналисты The Washington Post пообщались с более чем десятком украинских военных, воюющих на Курщине и Харьковщине, и они выразили обеспокоенность по поводу возможного участия войск КНДР в войне.

36-летний Валентин Левада, боец подразделения беспилотных систем 82-й бригады, предполагает, что в ближайшее время украинские солдаты могут столкнуться с корейскими военными в прямом бою. Он также отметил, что взять северокорейских военных в плен, возможно, будет непросто.

«Мы можем столкнуться с (войсками КНДР – Ред.) непосредственно, если произойдет быстрый прорыв. Я предполагаю, что взять их в плен будет тяжело», – сказал он.

По данным американской разведки, в Курской области находится около 10 тысяч военнослужащих армии КНДР. Предполагается, что Кремль планирует привлечь их для усиления российских сил, пытающихся выбить ВСУ из района вокруг Суджи.

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