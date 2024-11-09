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Помпео: Лукашенко выносил мне мозг

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  • 9.11.2024, 19:54
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Помпео: Лукашенко выносил мне мозг
Майк Помпео
Фото: wikipedia.org

Близкий к Трампу политик рассказал о встрече с диктатором.

Бывший главы дипломатического ведомства США Майк Помпео может занять высокую позицию в новой администрации при Дональде Трампе. Возможно, он станет министром обороны.

В 2020 году он встретился с Лукашенко. Помпео описал визит в мемуарах «Никогда не отступлю ни на шаг: борюсь за Америку, которую люблю». Вот что он вспоминал о поездке в Минск и встрече с Лукашенко:

— А потом все пошло наперекосяк. На встрече в своем дворце он говорил напыщенно. Мои коллеги думали, что раз наша закрытая встреча затянулась, все прошло позитивно. На самом деле он мне выносил мозг рассказами про разных вымышленных врагов и теории заговоров. Пройдет время, и выяснится, что Лукашенко никогда всерьез не намеревался проводить реформы, и сегодня он несправедливо держится за власть.

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