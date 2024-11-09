Альфред Кох: Путин это понимает
- 9.11.2024, 20:06
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Вся слабость российской армии в войне против Украины показана.
Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох в интервью YouTube-каналу Форума свободной России выразил мнение, что Запад с легкостью разберется с российской армией, если Путин решит напасть на одну из стран НАТО:
— Война в Украине показала все прелести российской армии. Много самолетов летит бомбить Киев? Ни одного. Почему? Потому что там стоит западная ПВО. А израильские самолеты залетают в Иран, как к себе домой и бомбят, что хотят. Почему? Потому что против западных истребителей стоит российская ПВО.
Поэтому война с Западом будет другой, и Путин это понимает. Вся слабость российской армии в этой войне показана. И Запад ее увидел.