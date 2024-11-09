Где в Минске живет больше всего летучих мышей 1 9.11.2024, 20:16

Есть две важных точки.

Каждую зиму реабилитационный центр для летучих мышей «КажанаПолiс» принимает от 100 до 150 особей.

Об этом сообщил его основатель и старший научный сотрудник НПЦ Национальной академии наук по биоресурсам Алексей ШпакM.

В комментарии агентству «Минск-Новости» он отметил, что летучих мышей привозят со всей Беларуси.

В столице чаще всего их находят в новостройках комплексов «Минск Мир» и «Маяк Минска», так как крылатые предпочитают селиться в высотках.

Специалист отметил, что белорусские виды рукокрылых давно приспособились к жизни в городах.

Они обитают в щелях между бетонными перекрытиями и за обшивками балконов. Чаще всего их обнаруживают зимой, когда они в спячке.

Алексей Шпак также рассказал, что, если вы нашли летучую мышь на чердаке или балконе, не следует выбрасывать ее на улицу, так как она погибнет на морозе.

Лучше передать ее в «КажанаПолiс». Там летучую мышь поместят в специальный мешочек и оставят в обычном холодильнике до весны.

В начале апреля рукокрылых выпускают обратно в природу.

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