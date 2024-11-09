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«В мире произойдут серьезные изменения»

  • 9.11.2024, 20:27
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«В мире произойдут серьезные изменения»
коллаж: Главред, фото: УНИАН

Европу ожидает «правый марш».

В интервью «Главреду» политолог, директор украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал, каким Дональд Трамп видит завершение войны в Украине, а также о том, что при Трампе Европа может все больше становиться «правой».

«Да, будет какой-то правый марш, и этот тренд будет усиливаться. Я не говорю, что он станет доминирующим, но, например, в Германии коалиция «светофора» на следующих выборах, вероятно, пролетит со свистом. И, скорее всего, следующее правительство Германии будет правоцентристским. Так же проблемы ждут и Макрона в 2027 году», - пояснил Золотарев.

Андрей Золотарев рассказал, что победа Трампа может вызвать достаточно серьезные геополитические изменения. Трамп, прежде всего, материалист и будет руководствоваться тем, что Китай - главный конкурент Соединенных Штатов.

«И поэтому он нацелен внедрить резкий рост торговых пошлин ради реиндустриализации Соединенных Штатов, а также на то, что надо любой ценой, даже удовлетворением аппетитов Кремля за счет контроля украинских территорий, оторвать Россию от союза с Китаем», - добавил эксперт.

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