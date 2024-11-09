Лучшего электромонтера Россонских электросетей будут судить за политику
- 9.11.2024, 20:35
Местная газета несколько раз о нем писала.
Суд над жителем Россонского района Григорием Кураком состоялся сегодня, 9 ноября, несмотря на выходной день. Мужчина обвинялся в распространении «экстремистской» информпродукции.
Объявлении о судебном заседании размещено на сайте суда.
Как указано в сообщении, заседание провела судья Рада Доминич.
Курак обвинялся по ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ («распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»).
Как сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!», Григорий Курак работает электромонтером в Россонских электросетях. Местная районная газета «Голос Россонщины» несколько раз писала о нем, как об одном из лучших электромонтеров оперативно-выездной бригады электросетей.