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Лучшего электромонтера Россонских электросетей будут судить за политику

  • 9.11.2024, 20:35
Лучшего электромонтера Россонских электросетей будут судить за политику

Местная газета несколько раз о нем писала.

Суд над жителем Россонского района Григорием Кураком состоялся сегодня, 9 ноября, несмотря на выходной день. Мужчина обвинялся в распространении «экстремистской» информпродукции.

Объявлении о судебном заседании размещено на сайте суда.

Как указано в сообщении, заседание провела судья Рада Доминич.

Курак обвинялся по ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ («распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»).

Как сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!», Григорий Курак работает электромонтером в Россонских электросетях. Местная районная газета «Голос Россонщины» несколько раз писала о нем, как об одном из лучших электромонтеров оперативно-выездной бригады электросетей.

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