Аятоллы вздрогнули
- Аркадий Дубнов
- 9.11.2024, 20:41
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Им лучше забыть о своих обещаниях
А все-таки аятоллы вздрогнули.
МИД Ирана отреагировал на сообщения американских агентств со ссылкой на ФБР о «причастности» Тегерана к готовившемуся покушению на избранного президентом США Дональда Трампа.
Официальный представитель ведомства Исмаил Багаи назвал обвинения «безосновательными». Он назвал их заговором Израиля, который стремится усугубить отношения между Ираном и США.
Если допустить, что иранские аятоллы остаются вменяемыми, то в нынешних обстоятельствах им лучше забыть о своих обещаниях нанести «сокрушительный удар возмездия» по Израилю. Иначе себе дороже получится. Вчера писал уже, что последними событиями «Иран напуган и поставлен на место».
С интересом будем теперь следить за тем, когда будет объявлен визит иранского президента Пезешкиана в Москву, где ему обещано было подписание с Путиным соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Мы помним, сколь благоразумно было отменено это мероприятие, намеченное в ходе недавнего саммита БРИКС в Казани…
Кто знает, не решат ли в Кремле после победы Трампа снова с этим погодить. Ведь можно использовать эту резервируемую опцию в будущей торговле с 47-м президентом США…
Аркадий Дубнов, Telegram