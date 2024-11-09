Аятоллы вздрогнули Аркадий Дубнов

9.11.2024, 20:41

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Аркадий Дубнов

Им лучше забыть о своих обещаниях

А все-таки аятоллы вздрогнули.

МИД Ирана отреагировал на сообщения американских агентств со ссылкой на ФБР о «причастности» Тегерана к готовившемуся покушению на избранного президентом США Дональда Трампа.

Официальный представитель ведомства Исмаил Багаи назвал обвинения «безосновательными». Он назвал их заговором Израиля, который стремится усугубить отношения между Ираном и США.

Если допустить, что иранские аятоллы остаются вменяемыми, то в нынешних обстоятельствах им лучше забыть о своих обещаниях нанести «сокрушительный удар возмездия» по Израилю. Иначе себе дороже получится. Вчера писал уже, что последними событиями «Иран напуган и поставлен на место».

С интересом будем теперь следить за тем, когда будет объявлен визит иранского президента Пезешкиана в Москву, где ему обещано было подписание с Путиным соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Мы помним, сколь благоразумно было отменено это мероприятие, намеченное в ходе недавнего саммита БРИКС в Казани…

Кто знает, не решат ли в Кремле после победы Трампа снова с этим погодить. Ведь можно использовать эту резервируемую опцию в будущей торговле с 47-м президентом США…

Аркадий Дубнов, Telegram

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