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В Тбилиси идут протесты грузинской оппозиции

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  • 9.11.2024, 21:03
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В Тбилиси идут протесты грузинской оппозиции

В столице проходят сразу три митинга.

Грузинская либертарианская партия Гирчи (Girchi), которая, по официальным итогам парламентских выборов, не преодолела 5-процентный барьер, организовала в субботу, 9 ноября, в Тбилиси акцию протеста. Участники митинга заявили о фальсификациях.

«Партия, согласно результатам ЦИК не прошла 5% барьер в парламент, сначала смирилась с итогами выборов и не заявляла о фальсификациях, а теперь также заявляет о нарушении принципа тайного голосования и требует перевыборов», — сообщает Tbilisi life, уточняя, что митинг проходит у здания парламента.

Акция протеста либертарианцев стала третьей в столице Грузии, которая проходит в субботу. Еще две акции также организовали оппозиционные партии, в рамках которых две колонны их сторонников прошли по улицам Тбилиси. Запланировано, что колонны встретятся на Площади Героев

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