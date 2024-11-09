В Беларуси для женщин вводят важное пенсионное изменение 1 9.11.2024, 21:08

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С 1 января 2025 года.

В 2025 году в Беларуси заработает сразу несколько пенсионных изменений. Одно из новшеств касается женщин. Если точнее, то оно затрагивает многодетных матерей, у которых четверо детей. «Зеркало» рассказывает, что конкретно изменится и как это работает сейчас.

Что меняется и почему это важно

С 1 января 2025 года в Беларуси снизят минимальный страховой стаж для женщин с четырьмя детьми — с 10 до 5 лет.

Если совсем упростить, то страховой стаж — это период, когда уплачиваются взносы в бюджет Фонда соцзащиты населения. Этот показатель учитывается для назначения трудовой пенсии.

Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет 6 месяцев. В 2025 году он вырастет до 20 лет. Этот показатель ежегодно поднимают на шесть месяцев. Ранее он составлял пять лет, но с 2013 года его стали резко повышать. Белорусы, которые по новым правилам не выработали этот стаж, попадают в пенсионную ловушку: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную (сейчас она составляет 218,9 рубля).

При этом декретный отпуск не включают в страховой стаж (а в общий — да).

Какой важный момент важно учесть (о нем могут знать не все)

Но есть важное условие — женщине нужно воспитать детей до восьмилетнего возраста. Если вдруг ребенок умирает раньше, то при расчете страхового стажа он не будет учитываться (как бы, возможно, цинично это ни звучало для некоторых). Точно такое требование и для тех, у кого пять детей. В Минтруда недавно заявили, что отменять это условие не планируют.

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