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ВСУ уничтожили «Терминатор»

  • 9.11.2024, 21:18
  • 1,856
ВСУ уничтожили «Терминатор»

Россияне потеряли редкую БМП.

Россияне фактически десятками единиц теряют военную технику в поле боя. Недавно украинские противотанкисты подстрелили редкую российскую БМП «Терминатор».

Об этом заявил представитель пресс-службы 79-й ОГШ Таврической бригады Орест Дрималовский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на эфир «Мы-Украина».

В частности, журналисты спросили у военного, что происходит с амуницией и техникой у россиян, и насколько им удается пополнять запасы.

В ответ Дрималовский сказал, что оккупанты постоянно проводят ротации. Кроме того, враг постоянно пополняет свои ряды бронетехникой, поскольку при атаках теряет фактически десятками БТР, БМП и танки.

Он рассказал, что недавно защитники Украины даже спадали БМП «Терминатор», довольно редкая машина на вооружении российской армии.

«Терминатор» - это боевая машина поддержки танков, которую наши противотанкисты долго пытались подстрелить. И вот во время одного из последних штурмов эта машина была уничтожена нашими воинами», - сообщил Дрималовский.

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