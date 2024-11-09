ВСУ уничтожили «Терминатор»
- 9.11.2024, 21:18
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Россияне потеряли редкую БМП.
Россияне фактически десятками единиц теряют военную технику в поле боя. Недавно украинские противотанкисты подстрелили редкую российскую БМП «Терминатор».
Об этом заявил представитель пресс-службы 79-й ОГШ Таврической бригады Орест Дрималовский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на эфир «Мы-Украина».
В частности, журналисты спросили у военного, что происходит с амуницией и техникой у россиян, и насколько им удается пополнять запасы.
В ответ Дрималовский сказал, что оккупанты постоянно проводят ротации. Кроме того, враг постоянно пополняет свои ряды бронетехникой, поскольку при атаках теряет фактически десятками БТР, БМП и танки.
Он рассказал, что недавно защитники Украины даже спадали БМП «Терминатор», довольно редкая машина на вооружении российской армии.
«Терминатор» - это боевая машина поддержки танков, которую наши противотанкисты долго пытались подстрелить. И вот во время одного из последних штурмов эта машина была уничтожена нашими воинами», - сообщил Дрималовский.