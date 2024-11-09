Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения1
- 9.11.2024, 21:47
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И будет наращивать производство.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина произвела первые сто единиц ракетного вооружения и будет наращивать такое производство.
Об этом говорится в вечернем обращении украинского президента
«В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия – наши снаряды, наши пушки. Это и дроны – разных видов, для различных задач, – которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину. Будем это наращивать.
Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей. Но хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организовывает соответствующие процессы. Это направление мы будем наращивать.
Сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших Сил обороны и безопасности Украины», — заявил Зеленский.