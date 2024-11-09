Российские оккупанты расстреляли раненого украинского военного
- 9.11.2024, 22:01
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Варварское преступление.
Российские оккупанты расстреляли пленного бойца Сил обороны Украины, который был ранен и без оружия. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.
«У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети», - сообщил омбудсмен.
По словам Лубинца, он направит соответствующее письмо в ООН и Международный комитет Красного Креста. МККК и ООН. Омбудсман подчеркнул, что расстрел пленных является нарушением Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.