«Люди выкручиваются как могут, клеят наклейки» 9.11.2024, 22:12

Почему до сих пор нет белорусского ноутбука?

В сентябре 2022 года Александр Лукашенко презентовал «отечественный ноутбук», который, по его словам, создали на заводе «Горизонт». Вскоре пользователи соцсетей заподозрили, что новинка, как и многие другие белорусские импортозамещающие продукты, — всего лишь видоизмененная разработка зарубежной компании Lenovo. В интервью YouTube-каналу «жыццё-маліна» основатель Rozum Robotics — одного из самых ярких стартапов в Беларуси по разработке и производству роботов — Виктор Хаменок (в 2022-м он покинул компанию) поделился мнением о том, когда в нашей стране смогут создать свой ноутбук и надо ли.

По словам Виктора Хаменка, для него ситуация с появлением белорусского ноутбука — это «потемкинские деревни», то есть процесс, когда нужно создавать видимость того, что кто-то что-то делает.

— Люди выкручиваются как могут, клеят наклейки, — поделился мнением айтишник.

Он считает, что сейчас белорусская инженерная база не готова к тому, чтобы создать свое устройство. Чтобы исправить эту ситуацию, предполагает он, по времени нужно «поколение», то есть 25 лет.

— В 2015 году было уже нет (невозможно создать свой ноутбук. — Прим. ред.), но оставались отдельные люди, из которых можно было вырастить новую инженерную школу, — отметил Виктор Хаменок. — В Беларуси было несколько хороших инженерных предприятий, от этого можно было оттолкнуться.

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