Советник Зеленского отреагировал на заявление советника Трампа 9.11.2024, 22:26

Путин хочет воевать дальше.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал заявление советника Дональда Трампа Брайана Ланзы о том, что новая администрация президента США сосредоточится на достижении мира в Украине и потребует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский предоставил свою версию «реалистичного видения мира», которое не включает возвращение оккупированного Россией Крыма.

«Проблема в том, что это Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина… Украина предлагает мир еще с 2022 года — есть вполне реалистичные предложения. И это Россию надо заставить слышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным, чтобы просто не было очередного повторения российских ударов», — заявил Литвин в комментарии ВВС Украина.

Советник Зеленского напомнил, что в Украине «ежесуточно продолжаются российские удары иранских «Шахедов» по гражданской инфраструктуре, по обычным домам, ежедневно ракетные удары».

«Теперь уже и Северная Корея дала Путину своих солдат для большей войны против Украины. Сейчас в октябре Путин тратит больше всего своих людей в штурмах на фронте. О чем это свидетельствует? Очевидно, что он хочет воевать дальше», — подчеркнул Литвин.

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