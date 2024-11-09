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Все смешалось в перевернутом путинском царстве абсурда

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 9.11.2024, 22:39
  • 3,050
Все смешалось в перевернутом путинском царстве абсурда

Z-ники говорят то, за что простых россиян сажают в тюрьмы.

Сами пропагандисты и многие представители власти в РФ давно публично называют «спецоперацию» войной - за что других людей бросают за решетку. Не говоря о Z-никах, массово говорящих о бесмысленных «мясных штурмах», больших потерях, росте числа «СОЧ» (дезертиров) у добровольцев, вранье об успехах, воровстве, коррупции, разложении и некомпетентности командиров («мертвых душах» на фронте, за которых снимают деньги, сознательном «обнулении» неугодных, отсутствии эвакуации раненных, торговле «дурью», нехватке всего) и пр. «дискредитации армии», за которую сажают россиян.

Пропагандистка Кашеварова жалуется: срок жизни штурмовиков, куда начали «кидать всех-и танкистов, и БПЛА, и инженеров, и связистов», составляет «от 2 недель до месяца».

То же кричат многие Z-ники.

Telegram-канал «СерпомПо»

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