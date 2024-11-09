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В Могилеве деньги семи товариществ собственников ушли на пластические операции для двух женщин

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  • 9.11.2024, 22:48
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В Могилеве деньги семи товариществ собственников ушли на пластические операции для двух женщин

И два авто.

В Могилеве председатель товариществ собственников сделал грудь жене и любовнице за деньги, которые собирали на капитальный ремонт. Остаток пошел на покупку двух автомобилей.

Об этом БЕЛТА рассказал начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимир Бондарь.

Мужчина руководил сразу семью товариществами собственников в Могилеве. Деньги, собранные жителями на капитальный ремонт, он еще в 2023 году потратил на пластические операции по увеличению груди для любимых женщин и покупку двух автомобилей.

Точная сумма, потраченная председателем товариществ собственников на личные нужды, не называется. Однако сотрудник КГК уточнил, что если владелец каждой квартиры перечисляет ежемесячно около 10 рублей на капремонт, а в доме 100 квартир, то на счетах семи домов за 12 месяцев могло накопиться около 84 тысяч рублей, а за несколько лет — уже значительная сумма.

«И это только один случай, причем из ряда вон выходящий. Но факты нецелевого использования средств, перечисляемых на капитальный ремонт, не единичны.

В лучшем случае деньги шли на текущий ремонт дома или благоустройство территории, покупку принтеров, бензокос и тому подобного, необходимых для содержания придомовой территории. Однако ко времени капремонта счета некоторых ТС оказывались «выпотрошенными». В то же время в стране доля бюджетных средств в финансировании капитального ремонта жилья составляет около 60 процентов», — подчеркнул Владимир Бондарь.

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