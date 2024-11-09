«Моссад» следил за ЧВК «Вагнер» и окружением Путина 9.11.2024, 23:01

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Что заинтересовало израильскую разведку.

Масштабная утечка документов МВД Италии свидетельствует о том, что израильские спецслужбы и представители Святого Престола через итальянскую фирму искали секретную информацию о деятельности России в Европе и не только.

Утечка данных итальянской полиции спровоцировала международный скандал — миланская частная сыскная фирма Equalize внедрила шпионский софт в серверы МВД Италии и годами за деньги сливала оттуда конфиденциальную информацию о любых гражданах страны, включая политиков, общественных деятелей и спортивных знаменитостей (на данный момент известно, что деятельность Equalize затронула 800 тысяч человек).

База данных итальянского МВД также содержала информацию о полицейских расследованиях других стран Евросоюза, а серверы компании Equalize, на которых хранились утечки, были обнаружены в Италии, Великобритании и Литве, сообщает издание Politico.

Клиентами Equalize мог стать каждый, кто был готов хорошо заплатить за информацию. Утечка данных свидетельствует, что одними из основных клиентов миланской фирмы были израильская спецслужба «Моссад» и представители Ватикана.

Согласно утечкам итальянской полиции, главным представителем интересов компании Equalize в переговорах с Израилем и Ватиканом был специалист по кибербезопасности Нунцио Самуэле Каламуцци, которого итальянские СМИ связывают с международной хакерской группировкой Anonymous.

Так, в феврале 2023 года в миланском офисе Equalize Каламуцци встречался с двумя агентами «Моссада», которые предложили ему 1 миллион евро за информацию «обо всех актуальных онлайн и офлайн операциях российской разведки в Европе, а также за взлом устройств «правой руки» Путина (в утекших документах не указано, о ком именно идет речь) и данных с банковских счетов некоторых российских олигархов, чтобы «найти и подорвать» финансовые потоки, от которых питается ЧВК «Вагнер».

Кроме 1 миллиона евро, израильские агенты также предлагали Каламуцци более подробную информацию о «коррупционных сделках» между элитами арабских стран и представителями органов власти Евросоюза, а также данные о подпольном трафике иранского газа в Италию, которые могли бы заинтересовать других клиентов Equalize, передает Politico.

Эти же данные об операциях Кремля в Европе и европейских транзакциях российских олигархов из окружения Путина, согласно утечкам, должны были быть переданы и представителям ватиканского Святого Престола. Однако до сих пор остается неизвестным интерес Ватикана в данном деле, отмечают итальянские медиа.

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