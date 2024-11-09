The Hill: Трамп хочет порвать союз РФ, Китая, Ирана и КНДР 9.11.2024, 23:29

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Украина — ключ к этому.

Заняв президентский пост, Дональд Трамп приложит максимум усилий, чтобы разорвать партнерские отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Но для этого ему нужна Украина. Об этом пишет The Hill.

«Посмотрите, что сделали эти глупые люди, они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим собраться в группу, это невозможно подумать», - сказал Трамп, критикуя администрацию Байдена на одном из своих предвыборных митингов.

Хотя война в Украине действительно укрепила партнерство четырех упомянутых диктатур, эксперты по международной политике говорят, что эти страны не являются естественными союзниками и имеют много противоречий между интересами друг друга. Однако желание противостоять американскому превосходству на мировой арене на самом деле является мощным стимулом для союза диктаторов.

Старший научный сотрудник и директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор считает, что эти страны могут пойти на определенные уступки США, но не изменят масштабы сотрудничества с дружественными им диктатурами.

«Трамп подходит к каждому из них двусторонне и без сильной поддержки наших союзников. Поскольку они во многом действуют как коллектив - а мы более изолированы и одиноки без наших союзников - тогда баланс сил действительно смещается к ним», - добавила она.

Ряд экспертов убеждены, что на самом деле лучший способ развалить союз диктатур - это поддержать Украину в противостоянии российскому вторжению. И эти «украинские ястребы» сейчас пытаются убедить Трампа, что лучший способ оторваться от политики Байдена - это обеспечить победу Киева над Москвой.

«Диктатуры следят за тем, что мы делаем. ... Это угроза для всех нас, и лучший способ противостоять диктатурам - это помочь Украине достичь победы», - сказал Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Джорджа Буша и бывший заместитель помощника государственного секретаря США по европейским делам.

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