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Дроны ВСУ атаковали главный химкомбинат РФ: подробности

  • 9.11.2024, 23:06
  • 2,494
Дроны ВСУ атаковали главный химкомбинат РФ: подробности

Важный объект для ВПК оккупантов.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что украинские дроны атаковали Алексинский химический комбинат, который производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. В целом в направлении Москвы есть много важных для России военных объектов.

Свитан отметил, что Алексинский химический комбинат расположен у реки Ока в Тульской области. Это более чем в 100 километрах от Москвы, то есть речь идет об общем направлении на столицу страны-агрессора, говорится в материале «24 канала».

«В Москве, Подмосковье есть большое количество военных объектов, начиная от химпрома и заканчивая сборочными конвейерами ракетной авиационной техники», - отметил Свитан.

Поэтому, подчеркнул он, украинские спецслужбы, в частности СБУ и ССО, продолжают выполнять такие задачи. Сейчас они еще не масштабированы, поскольку, чтобы наносить серьезный ущерб беспилотниками - одномоментно нужно запускать их более сотни. Так БпЛА продавят ПВО противника.

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