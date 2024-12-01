Оккупантов в Крыму ждет сюрприз 1.12.2024, 3:40

В Силах обороны Украины оказалась секретная «карта точек».

Партизаны помогают Силам обороны Украины уничтожать врага на оккупированной территории. Агенты движения сопротивления «Атеш» разведали важную информацию об обороне россиян в Крыму.

Так, «Атеш» исследовал оборонительные сооружения захватчиков вдоль Черноморского района.

Партизаны обнаружили целую цепочку оборонительных укреплений, где располагаются личный состав и вооружение для отражения возможных атак со стороны СОУ.

«Карту точек с подробностями мы оперативно предоставили нашим друзьям из Сил обороны Украины, что даст им возможность тщательно планировать ближайшие операции», – сообщили в движении сопротивления.

«Атеш» поблагодарил своих агентов из оккупационной армии России, которые предоставляют информацию о новых сооружениях врага в Крыму.

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