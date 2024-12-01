Оккупантов в Крыму ждет сюрприз
- 1.12.2024, 3:40
В Силах обороны Украины оказалась секретная «карта точек».
Партизаны помогают Силам обороны Украины уничтожать врага на оккупированной территории. Агенты движения сопротивления «Атеш» разведали важную информацию об обороне россиян в Крыму.
Так, «Атеш» исследовал оборонительные сооружения захватчиков вдоль Черноморского района.
Партизаны обнаружили целую цепочку оборонительных укреплений, где располагаются личный состав и вооружение для отражения возможных атак со стороны СОУ.
«Карту точек с подробностями мы оперативно предоставили нашим друзьям из Сил обороны Украины, что даст им возможность тщательно планировать ближайшие операции», – сообщили в движении сопротивления.
«Атеш» поблагодарил своих агентов из оккупационной армии России, которые предоставляют информацию о новых сооружениях врага в Крыму.