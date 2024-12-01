закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 4:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оккупантов в Крыму ждет сюрприз

  • 1.12.2024, 3:40
Оккупантов в Крыму ждет сюрприз

В Силах обороны Украины оказалась секретная «карта точек».

Партизаны помогают Силам обороны Украины уничтожать врага на оккупированной территории. Агенты движения сопротивления «Атеш» разведали важную информацию об обороне россиян в Крыму.

Так, «Атеш» исследовал оборонительные сооружения захватчиков вдоль Черноморского района.

Партизаны обнаружили целую цепочку оборонительных укреплений, где располагаются личный состав и вооружение для отражения возможных атак со стороны СОУ.

«Карту точек с подробностями мы оперативно предоставили нашим друзьям из Сил обороны Украины, что даст им возможность тщательно планировать ближайшие операции», – сообщили в движении сопротивления.

«Атеш» поблагодарил своих агентов из оккупационной армии России, которые предоставляют информацию о новых сооружениях врага в Крыму.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин