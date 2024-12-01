Эксперт: Европа готовит второй большой удар по Китаю 1.12.2024, 5:39

У поддержки России Китаем есть своя цена.

С 1 декабря Китайская народная республика (КНР) вводит новые санкции на поставку техники и химии в Россию, ранее многие китайские банки перестали принимать платежи в юанях из РФ. Так Китай пытается защититься от вторичных санкций и давления со стороны США. Об этом рассказал глава украинского Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко.

- Понятно, что Китаю введение таких санкций нужно, в первую очередь, чтобы не попасть под вторичные санкции. Потому что история по поводу санкционного давления на РФ стала все больше и больше распространяться и на государства, которые помогают России обходить западные санкционные правила. Понятно, что для Китая Россия представляет определенную политическую и экономическую ценность — как младший партнер. Как партнер, которому некуда бежать, но который при этом обладает и большим количеством сырья, которое может быть куплено очень дешево, и большим количеством военных технологий, которые Китаю тоже могут быть интересны, — сказал Божко.

Но у поддержки России Китаем есть своя цена, потому что Китай очень сильно зависит от международной торговли.

«Для Китая очень важен его экспорт. И любые санкции, любые серьезные ограничения будут ударом для китайской экономики, потому что она излишне экспортно ориентирована. Она очень чувствительна к тому, что происходит именно на международных рынках, и чувствительна к законодательству других стран, по сути», — пояснил эксперт.

Европейский Союз предлагает впервые вести санкции в отношении нескольких китайских компаний, которые сотрудничают с Россией, в частности помогают разрабатывать беспилотники, поставляют российским военным предприятиям запрещенную микроэлектронику. В 15-й пакет санкций ЕС планируют включить 54 фамилии и почти 30 организаций.

«Это будет вторым большим ударом ЕС по Китаю за последние полгода. Первый — это изменение пошлин касаемо торговли для китайского автопрома, это ведет к существенному удорожанию китайских автомобилей, которые попадают на европейский рынок. Китай сейчас не сможет так свободно экспортировать автомобили в Европу, как раньше. Вторым ударом станут вот эти санкции», — отметил Божко.

Он считает, что такими действиями Европа, в том числе, готовится к президентству Дональда Трампа в США, для которого давление на Китай будет ключевым внешнеполитическим приоритетом.

- И Европа собирается участвовать посильно в этой повестке Трампа, как младший союзник будет участвовать в тех или иных формах в экономической войны с Китаем. Де-факто экономическая война с Китаем уже началась. Пускай она политически и провозглашена Трампом, но она все равно велась и Джо Байденом. И Европа просто к этому адаптируется, чтобы не испортить отношения с США, чтобы США их не обвинили в том, что вы, мол, тайно помогаете, — прокомментировал Ярослав Божко.

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