Трамп избрал нового директора ФБР 4 1.12.2024, 8:59

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Кэш Пател и Дональд Трамп

Он сторонник конспирологии и идеи «глубинного государства».

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что после официального вступления в должность планирует заменить действующего директора Федеральной службы безопасности (FBI). Вместо Кристофера Рэя он хочет назначить известного сторонника конспирологических теорий о «глубинном государстве» Кэша Патела.

Информация об этом появилась в профиле республиканца в соцсети Truth Social (создана Trump Media&Technology Group). Подробнее о его кандидате в главы ФБР написало издание CNN.

«Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп «Кэш» Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за «Америку превыше всего», посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа», – говорится в сообщении Трампа.

По данным СМИ, Пател в прошлом был сотрудником Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Он работал в офисе директора национальной разведки и стал высокопоставленным чиновником Министерства обороны США в последние дни первой администрации Трампа. Юрист известен критикой действий американских разведывательных служб.

В команде экс-президента Кэш Пател стал известен в 2018 году, когда работал помощником конгрессмена Дэвина Нуньеса, главного в то время республиканца в комитете по разведке Палаты представителей. Он сыграл ключевую роль в попытках Нуньеса дискредитировать расследование ФБР относительно помощи России в предвыборной кампании Трампа 2016 года.

Кроме того, Пател прославился склонностью к распространению конспирологических теорий. К примеру, он поддерживал недоказанные утверждения о вмешательстве «глубинного государства» во внутреннюю политику США и обвинения в фальсификации президентских выборов 2020 года.

CNN пишет, что в случае назначения в ФБР Пател будет тесто сотрудничать с кандидатом на должность генерального прокурора Пэм Бонди, которая в 2020 году была одной из защитников Трампа во время его первого процесса по импичменту.

Примечательно, что в 2017-м Трамп сам назначил Кристофера Рэя директором ФБР на 10-летний срок, а сейчас он заявил о намерении снять его с этой должности.

Источники CNN объяснили, что республиканец «давно недоволен работой ФБР». По их словам, в августе 2022 года в его резиденции в Мар-а-Лаго провели обыск, а позже Трампу было предъявлено обвинение в незаконном хранении секретных документов.

В июле 2024 года Дональд Трамп потребовал от Кристофера Рэя уйти в отставку «немедленно» после того, как тот дал показания в Конгрессе по поводу инцидента с покушением на него. В частности, тот указал, что ранение уха Трампа могло быть вызвано не от пули. Хотя позже ФБР в своем заявлении подтвердило, что это была пуля.

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