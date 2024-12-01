Дроны массированно атаковали Калужскую и Брянскую области РФ 1.12.2024, 9:06

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Вспыхнули пожары.

В ночь на 1 декабря сразу в двух регионах России были слышны взрывы. В частности, дроны атаковали Калужскую и Брянскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые взрывы были слышно примерно в 2 часа ночи в Калужской области. По утверждениям губернатора, силы ПВО в Малоярославецком районе якобы беспилотник самолетного типа.

В результате падения БпЛА на окраине одного из населенных пунктов возникло возгорание. Дрон упал вне территории жилой застройки, пострадавших нет.

Примерно через минут 15 каналы начали писать о пожаре в Стародубском районе Брянской области России. Возгорание возникло после атаки БпЛА.

Позже появилась официальная информация. Губернатор региона заявил, что беспилотник якобы полностью уничтожил жилой дом. Кроме того, согласно его утверждениям, повреждение получили и другие многоквартирные дома.

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