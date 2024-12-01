Лукашенко собираются «кинуть» 6 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

1.12.2024, 9:33

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Этому есть три свидетельства.

После визита правителя в Пакистан 25-27 ноября госпропаганда трубит о больших перспективах развития экономических отношений с этим государством. «Салідарнасць» перечисляет причины, почему это вряд ли произойдет.

Пакистан переживает острый экономический и политический кризисы

Желание Лукашенко продемонстрировать то, что он рукопожатый хоть где-то, понятно. Но время для визита в Пакистан он выбрал крайне неудачное.

В последние годы экономическая ситуация в это стране стремительно ухудшается, около 40% населения находятся за чертой бедности, государство сильно зависит от иностранных кредитов. Нынешний премьер Шахбаз Шариф несколько лет назад открыто назвал Пакистан «страной нищих».

Эта страна закрепилась в статусе крупнейшего заемщика МВФ в азиатском регионе. В прошлом году Пакистану выдали очередные $3 млрд, чтобы поддержать экономику до проведения парламентских выборов.

Но политической стабильности это не принесло. Наваз Шариф, вернувший в страну после изгнания, рассчитывал на победу своей партии, но значительное количество голосов набрали сторонники бывшего премьер-министра Имрана Хана. Они обвинили власти в фальсификации результатов выборов, вспыхнули протесты.

Властям пришлось создавать коалиционное правительство, а вместо Наваза Шарифа (как планировалось) премьер-министром стал его младший брат Шехбаз. Они удерживают власть благодаря поддержке военных, которые фактически контролируют политическую жизнь Пакистана.

Лукашенко прилетел в Пакистан как раз во время новой волны протестов: сторонники пошли на столицу страны Исламабад с требованием освободить из заключения бывшего премьер-министра. Силовики перекрыли подъезды к городу, произошли столкновения – количество погибших неизвестно.

Что может дать Беларуси Пакистан в такой ситуации – непонятно.

Партнеры Лукашенко – коррупционеры

Правитель Беларуси провел переговоры не только с Шехбазом Шарифом, но и встретился с его более влиятельным братом Навазом. Их имена стали хорошо известны в мире после публикации в 2015 году «Панамского досье»: братья через родственников владели многочисленными офшорными компаниями.

Лукашенко с Навазом Шарифом

Скандал привел не только к позорной отставке Наваза Шарифа с поста премьер-министра, но и к приговору его к 10 годам тюрьмы. Однако политик и миллионер несколько лет жил в Лондоне, добившись на родине освобождения под залог в связи с проблемами со здоровьем.

В 2023-м политическая ситуация кардинально изменилась: Наваз Шариф смог вернуться в Пакистан, а его соперник Имран Хан был приговорен к заключению.

В любом случае, пока клан Шарифов не увидит личной выгоды в сотрудничестве с Беларусью, на развитие отношений рассчитывать не стоит.

Добавим, что Лукашенко провел переговоры также с командующим пакистанской армией Асимом Муниром. Совсем недавно в Пакистане были продлены сроки полномочий высших военных чиновников, включая Мунира. В сети пишут о «конце демократии» и «железной хватке» силовиков. Военные напрямую управляли Пакистаном почти половину его истории.

Слова Лукашенко свидетельствуют: он допускает, что обещания властей Пакистана так и останутся обещаниями

Несмотря на все сказанные обеими сторонами красивые слова, из заявлений правителя Беларуси можно сделать вывод: он допускает вероятность, что власти Пакистана его вновь «кинут».

Так уже было в середине 2010-х при премьерстве Наваза Шарифа – грандиозные обещания наладить торговлю закончились ничем (товарооборот составляет всего около $50-60 млн в год).

В этот раз Лукашенко попытался сделать так, чтобы Шехбазу Шарифу было неловко проигнорировать договоренности.

– И Шахбаз говорит: наши специалисты через две недели готовы быть в Минске для того, чтобы посмотреть, уточнить некоторые соглашения и контракты. А в феврале он готов к нам приехать, и мы уже подпишем соответствующие соглашения и контракты в развитие сегодняшних наших намерений. Хороший план, – публично раскрыл детали общения Лукашенко, добавив, что «нам обязательно надо наши политические отношения монетизировать».

Но со стороны попытка наладить сотрудничество с далекой нищей страной под управлением коррупционеров и военных выглядит очень несерьезно.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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