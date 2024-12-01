За неделю доллар в Беларуси вырос как за год 2 1.12.2024, 9:40

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Экономист назвал причины.

На завершившейся неделе, к закрытию пятничных торгов на БВФБ, на внешних рынках доллар завершил свой рост к большинству мировых валют, и перешел к коррекции. Так, за неделю он заметно снизился к евро, однако еще смог совсем немного подрасти к юаню. Отдельно отметим сильнейший рост доллара к российской валюте, о причине которого расскажем отдельно. Myfin.by подводит итоги недели на рынке валют с финансовым аналитиком Вадимом Иосубом.

Ожидаемый рост экономики в США

Во вторник вечером был опубликован протокол заседания ФРС, завершившегося 8 ноября, так называемые минутки. Из документа видно, что при обсуждении ДКП в ответ на потенциальные изменения в балансе рисков некоторые участники заседания отметили, что Комитет по открытым рынкам ФРС может приостановить снижение ставки и удерживать ее на ограничительном уровне, если инфляция останется высокой. В то же время, некоторые участники отметили, что смягчение политики может быть ускорено, если рынок труда ухудшится или экономическая активность замедлится.

В четверг были опубликованы предварительный данные по ВВП США в III квартале. Как и ожидалось, рост составил 2,8% кв/кв после роста на 3,0% во II квартале. Одновременно были опубликованы данные по показателю инфляции PCE, который внимательно отслеживает ФРС. Все цифры не принесли сюрпризов и полностью совпали с ожиданиями экспертов. Так, индекс PCE вырос на 2,3% г/г и 0,2% м/м. Базовый индекс Core PCE показал рост на 2,8% г/г и 0,3% м/м. Оба показателя в головом выражении продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим месяцем.

Если обратиться к текущим ожиданиям рынков о решении по ставке ФРС, которое будет принято на следующем заседании 18 декабря, то 66,0% (против 59,9% неделей ранее) указывает на то, что ставка снизится на 0,25 пп до 4,50%. Оставшиеся 34,0% приходятся на вероятность того, что ставка сохранится на текущем уровне 4,75%. На этот раз рост вероятности снижения ставки прервал ралли доллара на мировых рынках и стал одним из главных факторов его коррекции.

Инфляция в ЕС и кредиты в Китае

Тем временем в Еврозоне потребительские цены в ноябре увеличились на 2,3% г/г, сообщил Eurostat, представив предварительную оценку. Относительно предыдущего месяца потребительские цены снизились на 0,3%. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей и продуктов питания (индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), в ноябре повысились на 2,7% г/г после такого же роста октябре. Самая высокая инфляция в зафиксирована в Бельгии (5%), Хорватии (4%), Эстонии и Нидерландах (3,8%). Самый низкий рост цен наблюдался в Ирландии (0,5%), Литве и Люксембурге (1,1%). Окончательные данные о ноябрьской инфляции будут обнародованы 18 декабря.

А Народный банк Китая на завершившейся неделе оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания китайского центробанка в финансовую систему в рамках MLF составили 900 миллиардов юаней (около 124 млрд долларов).

Российский рубль в затяжном падении

Однако наиболее драматичные события недели протекали в РФ с российским рублем. Он ушел в крутое пике, и курс доллара к рублю на рынке форекс в четверг превысил отметку 114 руб. Причиной такого развития событий стало резкое обострение ситуации в Украине, связанное с применением РФ нового класса баллистических ракет, а также новые санкции США против российской финансовой системы, которые затронули «Газпромбанк» — крупнейшее финучреждение, которое пока находилось не под санкциями. Через него проходили основные оставшиеся валютные потоки за экспорт энергоносителей, и новые санкции заставили задуматься участников рынка о вероятном снижении валютной выручки, по крайней мере до тех пор, пока не будут найдены альтернативные пути.

Притормозить падение рубля в РФ удалось лишь в четверг к концу рабочего дня, когда ЦБ РФ заявил, что до конца года прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. По сообщению пресс-службы ЦБ РФ, решение принято «в целях снижения волатильности финансовых рынков» и осуществляется «в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила». До этого, с учетом покупок, ЦБР продавал валюту на 4,3 млрд рублей (примерно 43 млн долларов) в день.

В то же время российский ЦБ продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния. Решение о возобновлении сделок на внутреннем валютном рынке будет приниматься регулятором «с учетом ситуации, складывающейся на финансовых рынках». На этом фоне Банк России не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5% и допускает очередное повышение ставки в декабре. Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

В результате всех этих событий, к закрытию пятничных торгов на БВФБ доллар ослаб к евро, совсем немного подрос к юаню и сильно подорожал к российской валюте. Так, евро по отношению к доллару, после трех недель снижения, подрос с 1,0410 до 1,0560 (+1,5%). К российскому рублю доллар подрос пятую неделю подряд, на этот раз с 101,9 до 108,2 (+6,2%), обновив максимум с марта 2022 года. По отношению к юаню доллар подрос третью неделю, с 7,23 до 7,24 (+0,1%).

Из других событий на рынке отметим рост американских фондовых индексов S&P500 и DJI, которые обновили исторические максимумы.

Белорусский рубль дешевеет следом

Что касается белорусского рубля, то он, как и неделей ранее, уступил доллару, евро и юаню, но окреп к российской валюте. Однако на этот раз амплитуда движения курсов была куда серьезнее.

По итогам недели сильнее всего к белорусскому рублю в процентном выражении подорожал евро, с 3,5666 до 3,7701 (+5,71%). Далее идет доллар, который растет девятую неделю, на этот раз с 3,4270 до 3,5701 (+4,18%). Меньше прочих подрос юань, но тоже весьма заметно: с 4,7377 до 4,9308 за 10 юаней (+4,08%). Единственная подешевевшая валюта — вновь российский рубль. Он снизился пятую неделю подряд, на этот раз с 3,3635 до 3,2981 за 100 российских (-1,94%). Снижение российской валюты к белорусской мы также прогнозировали на прошлой неделе.

Отметим, что при этом доллар и евро в очередной раз обновили исторические максимумы. Юань обновил максимум с начала года, а российский рубль — минимум с начала года. Если анализировать недельную динамику курсов, то доллар и юань показали максимальный недельный рост с апреля 2023 года, а евро — с марта 2022 года. При этом рубль показал максимальное падение с июля прошлого года.

На этот раз рост доллара и юаня в составе корзины вновь «перевесил» снижение российского рубля. В результате корзина подорожала вторую неделю подряд, на этот раз на 0,45%, что означает соответствующее ослабление национальной валюты. Впрочем, учитывая достаточно умеренный рост корзины можно сделать вывод, что в выдающейся волатильности отдельных валют основная заслуга — в событиях на рынке соседней страны.

Сохраняется вероятность того, что после недолгой паузы российский рубль продолжит свое падение. На наступившей неделе мы ожидаем очередное ослабление российской валюты как по отношению к доллару, так и, в меньшей степени, к белорусскому рублю.

При таком сценарии через неделю доллар по отношению к российскому рублю может подрасти до 115,0. Российский рубль по отношению к белорусскому, вероятно, опустится к 3,23 за 100 российских.

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