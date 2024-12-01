«Появился человек, способный активировать план по ликвидации Путина» 2 1.12.2024, 9:49

12,348

Получен «хороший сигнал».

Политолог Михаил Шейтельман предположил, что на высшем уровне давно стоит вопрос об устранении Путина. Журналист Алексей Гомон спросил у Михаила Шейтельмана, верит ли он в то, что существует план ликвидации Путина, если тот рискнет применить ядерное оружие. Политолог не просто ответил утвердительно, но и предположил, кто может привести такой план в действие.

«Я абсолютно уверен, что такой план существует. Если есть цель остановить ядерную войну, то хороши абсолютно любые средства. Если нужно уничтожить всего одного человека, чтобы избежать гибели миллиардов или хотя бы сотен миллионов, то, безусловно, такой план существует. Вопрос же не в существовании плана, а в его активации», - заверил украинцев политолог.

При этом Михаил Шейтельман подчеркнул: «Вопрос, кто отдаст этот приказ и в какой момент. Главное не опоздать. Хороший сигнал вам расскажу. Кит Келлог, который назначен Трампом советником по украинско-российской войне, в своей книге о Трампе подчеркивал, как считает огромной победой ликвидацию генерала Сулеймани, автора всей концепции ирано-израильской войны. Он одобряет такие вещи, а это человек, который в большой степени будет влиять на поведение Трампа в отношении украинско-российской войны, поэтому я уверен, что такой план есть».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com