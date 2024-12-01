Для части белорусов собираются отменить налоговую тайну
- 1.12.2024, 9:56
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Готовятся изменения в Налоговый кодекс.
В Беларуси намерены внести изменения по тому, что считается налоговой тайной. Возможные новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс.
Перечень сведений, которые не являются налоговой тайной, хотят дополнить информацией о категории субъекта малого и среднего предпринимательства, дате включения его в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и дате исключения из реестра. На это обратила внимание аудиторская компания «Солт БиУай».
Сведения из реестра, составляющие налоговую тайну, могут быть разглашены компетентными органами Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, ФСЗН, местным органом власти.