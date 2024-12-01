В Беларуси хотят ввести изменения по «супербазе» доходов населения 1.12.2024, 10:16

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Стали известны подробности.

В Беларуси хотят ввести изменения по «супербазе» доходов населения, которую запустили с 2023 года. Так, чиновники могут разрешить не включать в нее некоторые данные о доходах. Возможные новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс.

В Беларуси с 2023 года заработала «супербаза» доходов населения. Она предполагает, что наниматели должны предоставлять налоговикам информацию практически обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Чиновники также обязали банки предоставлять налоговой данные о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

Теперь власти хотят отредактировать список информации о доходах физлиц, которые нанимателям разрешается не представлять в МНС, обратила внимание аудиторская компания «Солт БиУай». Предлагается его дополнить следующей информацией:

о доходах в виде дивидендов до 40 рублей за календарный год;

о деньгах, которые наниматель выплатил родственникам умершего работника;

о доходах от стоимости путевок (за исключением туристических, в санаторно-курортные и оздоровительные организации, оплаченных полностью или частично за счет средств ФСЗН).

Напомним, наниматели должны были до 1 апреля этого года предоставить в «супербазу» данные о доходах работников за 2023-й.

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