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Кремль заволновался

  • Тарас Березовец
  • 1.12.2024, 10:34
  • 2,638
Кремль заволновался

Российская разведка высоко оценивает возможность введения войск НАТО в Украину.

Довольно интересные заявления прозвучали из Службы внешней разведки Российской Федерации.

Там заявили, что НАТО уже якобы разворачивает в Украине учебные центры, через которые предполагается «протянуть не менее миллиона мобилизованных украинцев».

Кроме того, в СВР также заявили, что «Запад планирует ввести в Украину 100 тысяч так называемых миротворцев».

Ну а дальше все по книжке:

- территории Украины планируется разделить между Румынией, Польшей, ФРГ (а где Венгрию и Словакию забыли?)

- в Германии якобы планируют выполнение полицейских функций в Украине с использованием «зондеркоманд из украинских националистов».

- НАТО ведет активное сотрудничество с западными военно-промышленными компаниями, требуя инвестиций и направления специалистов и оборудования в Украину.

Если отбросить очевидные нарративы пропаганды, в сухом остатке остается то, что российская внешняя разведка достаточно высоко оценивает возможность введения иностранных военных формирований на территорию Украины согласно предварительному плану избранного президента Трампа.

По данным источников, в Украине к этой идее отношение пока очень прохладное. Анонимные источники во власти уверяли, что введение миротворцев - это согласие на «заморозку конфликта» на неопределенный срок, которая является неприемлемой.

Тарас Березовец, «Фейсбук»

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