Ассист Протаса принес «Вашингтону» победу в игре с «Нью-Джерси» 1 1.12.2024, 10:38

Алексей Протас

Белорус отметился при решающем взятии ворот.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ — 6:5 (1:1, 3:1, 2:3), пишет sport5.by.

В составе «столичников» забивали Энтони Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сундин, Тэйлор Рэддиш и Пьер-Люк Дюбуа. У «дьяволов» отличились Нико Хишер, Джастин Даулинг и Йеспер Братт, дубль в активе Стефана Ноесена.

Белорусский нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас отметился ассистом при шестом взятии ворот соперника. Также белорус провел на льду 15:22 минуты, дважды бросил по воротам, допустил две потери и совершил один перехват при показателе полезности «0». В нынешнем сезоне в активе хоккеиста 24 матча, в которых он набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+10».

«Вашингтон» с 35 очками в активе поднялся на 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 34 очками располагается на 2-й строчке.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:6 (1:1, 1:3, 3:2)

Голы: Манджапане — 6 (Лапьер, Карлсон), 6:19 — 0:1. Хишир — 15 (Л. Хьюз, Майер), 10:54 — 1:1. Даулинг — 2 (Пеши), 22:38 — 2:1. Макмайкл — 14 (бол., Дюбуа, Карлсон), 29:49 — 2:2. Чикран — 8 (бол., Эллер, Сандин), 30:56 — 2:3. Сандин — 4 (бол., Мирошниченко), 39:47 — 2:4. Ноесен — 12 (бол., Д. Хьюз, Братт), 42:03 — 3:4. Братт — 11 (Д. Хьюз, Палат), 44:15 — 4:4. Рэддиш — 4 (Фехервари, Карлсон), 53:54 — 4:5. Дюбуа — 3 (Протас, Рэддиш), 54:04 — 4:6. Ноесен — 13 (бол., Майер, Д. Хьюз), 56:45 — 5:6.

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