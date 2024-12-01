Бункер Путина остался без прикрытия Александр Палий, «24 канал»

1.12.2024, 10:51

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Лопнул очередной «мыльный пузырь».

Поговорим о том, как лопнул очередной российский мыльный пузырь – «аналогов нет». Совсем недавно россияне узнали, что у них нет для всей страны ПВО, а украинские беспилотники могут залетать куда им хочется.

Правда о российской системе ПВО

Сейчас оказывается, что у России ПВО нет даже для бункера Владимира Путина. Новейшие российские супер-пупер системы ПВО и ПРО «С-400» с шикарным названием «Триум» триумфально «облажались».

Все, кто видел видео ударов по системам ПВО в Курской области, могли заметить, что эти системы осуществили два пуска, в результате никуда не попали и сгорели. Ракеты «С-400» оказались абсолютно беспомощными и промахнулись. Это продемонстрировало уязвимость российских систем ПВО перед современными западными баллистическими ракетами.

Это уже четвертый случай использования дальнобойного западного оружия по территории России и третий – с применением ракет ATACMS. Перед этим ВСУ благодаря ATACMS уничтожили систему ПВО «С-400» в Курской области. Однако россияне уверяют, что она была в нерабочем состоянии и не могла отражать удары. Но правда в том, что на видео с удара по Курскому аэродрому видно, что выстрелы из «С-400» были.

Что это значит? А то, что «С-300» – это просто га*но, «С-400» – красиво окрашенное га*но, а «С-500» – возможно, окрашенное в два слоя га*но. Других систем ПВО у государства-агрессора, кроме российских, нет, а это значит, что бункер не прикрыт. Возможно, именно это и является причиной истерики Владимира Путина с его «Орешником».

Эта путинская истерика вокруг «Орешника» привела к другому результату, чем ожидал агрессор. В НАТО начали обсуждать возможность нанесения превентивных высокоточных ударов по России в случае конфликта. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны НАТО больше не хотят ждать, когда на них нападут: «Если Россия нападет на нас, то разумнее будет не ждать, а атаковать пусковые установки в России. Нужна комбинация высокоточных ударов, которая выведет из строя системы, используемые для атаки на нас. Мы должны нанести удар первыми».

Вот к чему привело размахивание «Орешником». Если у Запада есть возможности сбивать российский «О=решник», то у России таких возможностей нет.

Индии и Китаю не нужно российское «супер-пупер» ПВО

Эту удручающую для Кремля ситуацию подтверждают даже действия его союзников. Например, Иран заявил, что не будет покупать российские ЗРК «С-400», потому что его собственные системы, которые разработаны под санкциями, значительно лучше. Это произошло после того, как в октябре российские системы ПВО не смогли отразить израильскую ракетную атаку. Израильтяне использовали около 100 самолетов, а сбития было 0. Они перелетели аж до Ирана и вывели из строя 12 установок для производства иранских баллистических ракет и три полных комплекса С-300, которые стояли на вооружении.

Кстати, российским производителям ракетного топлива после того сказали работать в две смены, чтобы компенсировать Ирану потери. Перед этой атакой Иран просил у России передовые системы ПВО, а теперь, как мы видим, уже их не хочет.

Такой же провал с «С-400» произошел в Индии. В далеком 2018 году Индия подписала контракт на «С-400» на 5 миллиардов долларов, и Россия была готова давать кредит на эту покупку. Москва обещала поставить Нью-Дели 5 полковых комплексов и 11 дивизионов «С-400» до 2023 года. Однако с этих 11 передала только 6, а затем перенесла поставки на 2026 год. Индия, в свою очередь, посмотрела на эти «С-400» и сказала, что долларами за них платить не будет, а только – рупиями.

Это при том, что в Индии действительно много советского и российского оружия. В 2022 году 45% всех военных закупок Индии составляло российское оружие. Западное для Индии было задорогое, с Китаем она конкурирует, поэтому ориентировалась на Россию. Однако эта эпоха закончилась.

Путин не сунется ближе чем за 300 километров к Украине

Надо сказать, что по характеристикам «С-400» – просто «супер» и сбивает ракеты лучше, чем Patriot. Однако в реальности все совсем иначе. Только в 2024 году Украина множество раз попадала по «С-400».

1 июня 2024 года Силы обороны Украины благодаря HIMARS попали по «С-400» в Белгородской области.

Затем 10 июня в Джанкое, Черноморске и Евпатории были поражены «С-300» и «С-400».

12 июня возле Бельбека и Севастополя СОУ попали по «С-300» и «С-400».

26 сентября – в Курской области.

Ну и последние 2 случая.

Можно сказать, что Путин очень занервничал из-за разрешения использовать западное дальнобойное оружие, поскольку у него просто нет «противоядия». Ближе чем за 300 километров до границы с Украиной он уже никогда не приедет.

Вот как забавно на эту ситуацию реагирует министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Призывом к превентивным ударам по России в НАТО отбросили все приличия». Представляете? Россияне говорят о приличиях! То есть угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева нанести ядерный удар по западным столицам – это прилично. Ну, россияне хотели повоевать с НАТО, а мечты должны осуществляться.

Все это очень интересная история, поскольку замены для российской ПВО нет. Разве Китай даст России свои системы ПВО? Сомневаюсь.

Александр Палий, «24 канал»

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