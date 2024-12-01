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В минском пабе мужчина метнул бокал с пивом в голову посетителю, который пел в караоке

  • 1.12.2024, 10:59
В минском пабе мужчина метнул бокал с пивом в голову посетителю, который пел в караоке

Стало известно решение суда.

В Минске вынесли приговор 38-летнему мужчине, которого обвиняли в совершении особо злостного хулиганства, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что компания отдыхала в пабе на улице Мельникайте. К ним несколько раз подходил выпивший мужчина, которого вежливо просили не мешать общению. После мужчина с женщиной из компании заказали в караоке песню и стали ее исполнять. Вдруг тот самый незнакомец запустил в их сторону стеклянный бокал с пивом, который угодил в затылок мужчины.

Минчанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся, а также компенсировал расходы, затраченные на выезд бригады скорой помощи и лечение потерпевшего.

— Обвиняемый имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — рассказали в прокуратуре. — Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство) и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев. Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

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