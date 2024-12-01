В Грузии люди снова вышли на протесты после ночного разгона 1.12.2024, 11:07

Тысячи протестующих собираются в центре Тбилиси.

После очередной попытки разгона граждане Грузии снова вышли на акции протеста. Тысячи людей собираются в центре Тбилиси, чтобы выразить протест против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Участники митинга перешли с проспекта Руставели к первому корпусу Тбилисского государственного университета. Об этом сообщает издание Publika.

Грузины протестовали возле парламента всю ночь несмотря попытки силовиков разогнать митинга. Возле здания парламента было мобилизовано большое количество полиции и спецтехники. Силовики применяли против людей водометы и жестоко арестовали нескольких граждан. Также были опубликованы кадры раненых. На данный момент их точное количество неизвестно.

В связи с жесткими методами полиции на митинге осталось не очень много людей. Поэтому граждане Грузии призывают в социальных сетях, чтобы их подменили или приходили поддержать новые участники.

Стоит отметить, что возле Тбилисского государственного университета собралось много молодежи и студентов. Оказав друг другу помощь после попадания в дыхательные пути и глаза слезоточивого газа, демонстранты перегруппировались и заблокировали одну из главных развязок Тбилиси.

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