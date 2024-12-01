В Китае нашли огромное месторождение золота

В Китае нашли огромное месторождение золота1
- 1.12.2024, 11:10
Это повлияет на мировой рынок.
На фоне подорожания золота в мире в Китае открыли новое огромное месторождение этого металла, что может значительно повлиять на золотые запасы страны и даже на общемировой рынок желтого металла. Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на заявление Геологическое бюро провинции Хунань.
Утверждается, что китайские геологи обнаружили более 40 золотых жил с общим содержанием ценного металла в 300 тонн, которые лежат на глубине около 2000 метров. Эти залежи нашли под ранее известным месторождением золота Вангу в округе Пинцзян.
Таким образом, общий запас золота на месте, простирающемся на глубину 3000 метров, оценивается в более 1000 тонн. Этот огромный запас оценивается примерно в 600 миллиардов юаней (примерно 83 миллиарда долларов).
Геологический институт провинции Хунань классифицировал открытие как большой запас золота, при этом институт подчеркнул, что находка является «важной для повышения ресурсной безопасности страны».
В 2022 году валовое производство золота в Китае достигло 403 тонн. Золоторудное месторождение Вангу является одним из ключевых горнодобывающих центров Китая, что способствует позиции страны как ведущего мирового производителя золота, на долю которого приходилось около 10% мирового производства в 2023 году.