закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрывы слышали в нескольких областях

1
  • 1.12.2024, 11:13
  • 2,220
Взрывы слышали в нескольких областях

В РФ заявили об «уничтожении» 29 БПЛА.

В стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке ударных беспилотников в ночь на воскресенье, 1 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.

Как утверждают власти Калужской области, атака бы совершена с помощью БПЛА самолетного типа, пишет Astra.

«Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки», - говорится в сообщении.

Утверждается, что по предварительной информации в результате дроновой атаки пострадавших нет.

Обратим внимание, что по данным минобороны РФ, за ночь над РФ «перехвачены и уничтожены» 29 БПЛА.

«20 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей», — сообщило ведомство.

Очевидно, что разрушения и пожары произошли в результате работы росПВО. При этом сообщается об атаке БПЛА в Стародубском районе Брянской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин