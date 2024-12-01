Взрывы слышали в нескольких областях1
- 1.12.2024, 11:13
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В РФ заявили об «уничтожении» 29 БПЛА.
В стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке ударных беспилотников в ночь на воскресенье, 1 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.
Как утверждают власти Калужской области, атака бы совершена с помощью БПЛА самолетного типа, пишет Astra.
«Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки», - говорится в сообщении.
Утверждается, что по предварительной информации в результате дроновой атаки пострадавших нет.
Обратим внимание, что по данным минобороны РФ, за ночь над РФ «перехвачены и уничтожены» 29 БПЛА.
«20 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей», — сообщило ведомство.
Очевидно, что разрушения и пожары произошли в результате работы росПВО. При этом сообщается об атаке БПЛА в Стародубском районе Брянской области.