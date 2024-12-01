Взрывы слышали в нескольких областях 1 1.12.2024, 11:13

2,220

В РФ заявили об «уничтожении» 29 БПЛА.

В стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке ударных беспилотников в ночь на воскресенье, 1 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.

Как утверждают власти Калужской области, атака бы совершена с помощью БПЛА самолетного типа, пишет Astra.

«Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки», - говорится в сообщении.

Утверждается, что по предварительной информации в результате дроновой атаки пострадавших нет.

Обратим внимание, что по данным минобороны РФ, за ночь над РФ «перехвачены и уничтожены» 29 БПЛА.

«20 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей», — сообщило ведомство.

Очевидно, что разрушения и пожары произошли в результате работы росПВО. При этом сообщается об атаке БПЛА в Стародубском районе Брянской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com