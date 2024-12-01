Алексей Колосов признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Сент-Луис» 1 1.12.2024, 11:22

Белорусский вратарь отразил 25 бросков.

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0), пишет sport5.by.

За «летчиков» отличились Оуэнн Типпетт, Тайсон Ферстер и Матвей Мичков. У «блюзменов» забрасывали Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборз.

Белорусский вратарь «Флайерз» Алексей Колосов вышел на лед в стартовом составе, сделал 25 сейвов и отразил 92,6% бросков. По итогам встречи голкипер был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на счету Колосова семь игр, в которых он отразил 89,1% бросков при коэффициенте надежности 2.94.

«Филадельфия» с 27 баллами в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» с 24 баллами располагается на десятой позиции Западной конференции.

«Сент-Луис Блюз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Типпетт — 5 (Мичков, Фрост), 9:15 — 0:1. Холлоуэй — 7 (Шенн, Кэссел), 51:11 — 1:1. Форстер — 5 (Бринк, Кэйтс), 52:02 — 1:2. Нейберс — 8 (бол., Фолк, Кайру), 59:40 — 2:2. Мичков — 9 (Конекны), 60:28 — 2:3.

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