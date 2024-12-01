Два шага Путина в Сирии поставили Асада на грань потери власти 1.12.2024, 11:28

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Башар Асад

Фото: AFP

Аналитики ISW объяснили, о чем идет речь.

В Кремле наступление сил сирийской оппозиции на территорию Сирии, контролируемую режимом Башара Асада, назвали «посягательством на суверенитет» страны. Москва требует «восстановления конституционного порядка» и начала переговоры с Турцией: основой для «урегулирования» должен стать запущенный в конце 2016-го Россией, Турцией и Ираном механизм контроля над нарушениями перемирия в Сирии – так называемый Астанинский процесс.

При этом «спусковым крючком» для последних событий в Сирии стали два шага российского диктатора Владимира Путина. Какие именно – рассказали в американском Институте изучения войны ISW.

В Кремле очень обеспокоены событиями в Сирии, которые поставили под угрозу сохранение власти Асадом. 29 ноября спикер Путина Дмитрий Песков высказался о ситуации, назвав наступление сирийской оппозиции «посягательством на суверенитет Сирии». По его словам, Россия выступает за восстановление сирийскими властями «конституционного порядка».

Россия также начала диалог по Сирии с Турцией. 30 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По версии МИД РФ, обе стороны выразили серьезную обеспокоенность «опасными событиями» в провинциях Алеппо и Идлиба.

Лавров и Фидан также обсудили необходимость координации совместных российско-турецких действий для стабилизации ситуации, в первую очередь посредством Астанинского процесса, который Россия, Турция и Иран запустили в декабре 2016 года. Этот механизм, добавили аналитики, является «соперником» политического процесса под эгидой ООН, запущенного резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

Имел Лавров в тот же день и контакты с Тегераном.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также инициировал телефонный разговор с Лавровым 30 ноября, во время которого Лавров и Арагчи выразили «чрезвычайную обеспокоенность опасной эскалацией» в Сирии. Сообщается, что Лавров подтвердил решительную поддержку России и суверенитета совместные усилия по стабилизации и пересмотру ситуации в рамках Астанинского процесса», – отметили в ISW.

В то же время аналитики выразили сомнения в том, что Кремль сможет развернуть дополнительные средства для поддержки режима Асада, учитывая потребности самой России, ведущей боевые действия в Украине, которая является приоритетом для Москвы.

Именно то, что РФ увязла в Украине, в конце концов и создало предпосылки для текущих событий в Сирии, считают в ISW. Ведь Россия вывела системы С-300 из Сирии в Россию в 2022 году – для поддержки своих операций в Украине.

А в марте 2022 года ISW получал информацию о том, что Россия вывела российских солдат и боевиков ЧВК «Вагнер» из Сирии, откуда они, вероятнее всего, тоже направились на территорию Украины.

Как известно, в настоящее время в Сирии происходит попытка переворота. Накануне, 30 ноября, войска Асада бежали из Алеппо, в столицу страны вошли силы оппозиции – впервые с 2016 года, когда сирийский диктатор и его союзники – Иран, Россия и шиитское ополчение – отвоевали город, а повстанцы были вынуждены отступить после месяцев бомбардировок.

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