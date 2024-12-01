Не только доллар: курс еще одной валюты может испортить жизнь белорусским производителям 1.12.2024, 11:34

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Лукашисты просчитались.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг курс белорусского рубля к доллару снова сходил на историческое дно. Но белорусскую стабильность подрывает не только растущий курс враждебной американской валюты. Подорожание дружественного юаня, на который белорусские власти возлагают столько надежд, в перспективе может создать не меньшие проблемы, пишет «Белорусы и рынок».

Как и в случае с курсом доллара, юань в Беларуси дорожает из-за проблем российского рубля. На прошлой неделе, до начала ралли с курсами, за 10 юаней давали 4,68 белорусского рубля. К пятнице официальный курс юаня вырос до 4,90. Причем, пять копеек он добавил только за последний день, подорожав на 1,13 процента.

Масштабы роста скромнее, чем у курса доллара. Но последствия могут оказаться как минимум такими же неприятными. Потому что не зря же белорусские власти сделали такую ставку на китайскую валюту. Столкнувшись с западными санкциями, официальный власти приложили много усилий, чтобы расчеты в торговле с Китаем шли не во вражеских долларах, а в дружеских юанях. И добились определенных успехов.

В 2023 году доля юаней на торгах БВФБ составляла 15 процентов. В 2024 году она выросла уже до 30.

«Доллар пока сохраняет некие позиции, но, думаю, постепенно наши дружественные страны будут увеличивать с нами товарооборот, и мы будем наращивать объемы расчетов в национальных валютах», - говорил в марте этого года руководитель БВФБ Андрей Аухименя.

Дружественные страны товарооборот действительно увеличивают. Китай стал для Беларуси вторым по значению торговым партнером после России. По данным китайской статистики, объем торговли двух стран за прошлый год был больше 8,5 млрд долларов. Почти в три раза больше, чем в 2020 году.

Вот только соотношение при этом было не в пользу Беларуси. Белорусский экспорт в Китай за прошлый год составил 1,6 млрд долларов. Китайский импорт в Беларусь, соответственно, 6,9 миллиардов.

В этом году лучше не стало. За семь месяцев этого года белорусский экспорт в Китай рухнул почти на 40 процентов и составил 1,1 млрд. А импорт из Китая наоборот вырос. Он увеличился на 3,6 процента и составил 3,5 млрд долларов эквиваленте.

То есть из-за подорожания китайского импорта в результате роста юаня Беларусь потеряет гораздо больше, чем приобретет благодаря повышению конкурентоспособности белорусских товаров из-за снижения курса белорусского рубля. Примерно, в 3,5 раза больше.

При этом львиную долю белорусского экспорта в Китай составляют калийные удобрения, продукция деревообработки и продукты питания. То есть, сырье и товары, не требующие для производства высоких технологий.

А вот с китайским импортом все ровно наоборот. Первое место в китайском импорте занимают машины. На втором – мониторы и телевизоры. На третьем – части и принадлежности для машин и тракторов. Еще Беларусь импортирует станки, двигатели внутреннего сгорания, микросхемы и разнообразное промышленное оборудование.

Все это относится к тому, что называется инвестиционными товарами. То есть товарами, которые необходимы для производства. После того как Беларусь лишилась западного оборудования и комплектующих, все успехи белорусского импортозамещения зависят от китайского импорта.

И вот этот импорт из-за роста курса юаня теперь подорожает. Соответственно, обречены дорожать и все белорусские импортозамещающие товары. А это удар не только по белорусскому потребительскому рынку. Это еще и конкурентоспособности белорусского экспорта нанесет новый урон.

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